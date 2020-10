ALSO : L'application Celonis Accounts Payable Execution App, soutenue par l'IA, est mise en ligne

Celonis, le leader mondial des systèmes de gestion d'exécution (EMS), et le fournisseur de technologie suisse ALSO ont annoncé aujourd'hui le déploiement réussi de l'application Celonis Accounts Payable Execution App. L'application optimise le cash-flow, garantit les escomptes, réduit le risque de pénalités pour les retards de paiement et libère le fonds de roulement. Elle fait partie du nouveau système de gestion d'exécution de Celonis, qui permet aux entreprises d'optimiser leur capacité d'exécution, c'est-à-dire leur capacité de traitement, et de combler les écarts d'exécution.

ALSO est actif dans 23 pays européens, génère un chiffre d'affaires net total de près de 11 milliards d'euros et traite des millions de factures de fournisseurs chaque année. La nouvelle application Accounts Payable Execution App de Celonis permet à ALSO d'optimiser le traitement des factures avec l'IA. De cette manière, les causes de délais de traitement sous-optimaux dans le traitement des factures peuvent être identifiées et des améliorations peuvent immédiatement être recommandées ou déclenchées de manière automatique. L'application aide les employés d'ALSO à établir une gestion des coûts harmonisée et automatisée, à optimiser le fonds de roulement et à améliorer la rentabilité globale.

Avec l'application Celonis Accounts Payable Execution, ALSO peut profiter de remises intéressantes proposées par de nombreux fournisseurs pour un paiement anticipé. L'application Celonis ne se contente pas de garantir ces remises, mais veille également à ce que les paiements des factures soient effectués aux dates d'échéance appropriées. Du fait de la suppression des frais de rappel pour les factures en souffrance et du paiement des factures à la date convenue, des liquidités considérables peuvent être libérées pour d'autres utilisations.

Gustavo Möller-Hergt, PDG de ALSO Holding AG (SIX: ALSN), déclare: «Notre activité d'approvisionnement exige un haut degré de précision pour assurer la rentabilité. Les marges, en particulier sur le matériel, peuvent être très faibles - et les erreurs de processus évitables grignotent rapidement les profits. Par conséquent une optimisation permanente de l'excellence opérationnelle dans tous les domaines de l'entreprise est cruciale pour nous. Nous travaillons avec Celonis depuis 2019 et nous apprécions l'aide qui nous a été apportée par le logiciel. La nouvelle application Celonis Accounts Payable Execution App aide notre département des finances à éliminer les cas où des mesures ne sont pas prises à temps.»

Optimiser la capacité d'exécution, éliminer les écarts d'exécution

La plupart des organisations restent en dessous du niveau optimal de performance qu'elles pourraient atteindre dans les délais et avec les ressources dont elles disposent pour le traitement de leurs processus. La différence entre la capacité d'exécution optimale et la performance moyenne s'explique par le fait que les processus commerciaux sont basés sur des environnements informatiques inflexibles et fragmentés. Il en résulte des erreurs, des inefficacités et des retards qui limitent les performances.

Le système de gestion d'exécution de Celonis aide les entreprises de tous les secteurs à maximiser leur capacité d'exécution. Le système utilise le Process Mining pour extraire des données en temps réel de systèmes sources et identifier les écarts d'exécution les plus pertinents. Les Celonis Execution Apps sont des applications basées sur des rôles pour des domaines d'application clairement définis. Le bon mode opératoire pour combler les écarts est recommandé à l'aide du Machine Learning et des Best Practices. En automatisant les étapes des processus dans les différents systèmes, les tâches sont classées par ordre de priorité et les employés concernés sont informés pour combler les lacunes - conformément aux objectifs stratégiques définis par la direction de l'entreprise.

Une approche intelligente pour l'application Accounts Payable Execution App

L'application Celonis Accounts Payable Execution App permet aux collaborateurs concernés de la comptabilité créanciers chez ALSO d'élaborer, d'introduire et d'appliquer une stratégie pour le traitement quotidien de factures. La priorisation automatique des factures et des recommandations d'action aide les employés à atteindre les objectifs commerciaux pertinents.

L'application tire parti du savoir-faire de Celonis mis en œuvre à plus de 2.000 reprises. Elle collecte des données à partir de plusieurs systèmes utilisés par le service de la comptabilité créanciers et offre une base commune à tous les collaborateurs. Le logiciel de Celonis recherche en permanence les problèmes potentiels et recommande des mesures pour optimiser le traitement des factures. En outre, il permet au service de la comptabilité créanciers d'ALSO de travailler de façon plus productive et plus intelligente en recommandant des mesures en fonction de leur pertinence commerciale et en classant les paiements en fonction de leur priorité, au lieu de traiter les factures les unes après les autres. En harmonisant la stratégie et l'exécution et en important des données provenant de systèmes sources pertinents, toute l'équipe financière travaille sur la même base et peut ainsi prendre des décisions collectives.

ALSO utilise l'application Celonis Accounts Payable Execution App pour des cas d'utilisation spécifiques, afin d'automatiser et d'optimiser ses processus basés sur SAP. Celonis analyse par exemple automatiquement toutes les factures échues et compare la date d'échéance avec le prochain cycle de paiement. Ensuite, il est procédé au marquage des factures qui doivent être payées à temps pour pouvoir bénéficier d'un éventuel escompte. L'optimisation de la date de paiement constitue une autre mesure: Si des factures sont payées une semaine trop tôt, cela réduit le fonds de roulement qui est potentiellement disponible ailleurs. Celonis fait en sorte que les paiements sont effectués au meilleur moment possible. Pour les entreprises travaillant avec des marges très serrées, les deux approches offrent des avantages considérables et fournissent des liquidités précieuses.

Hala Zeine, Chief Product Officer chez Celonis, a fait le commentaire suivant: «L'excellence opérationnelle, un des objectifs déclarés d'ALSO, correspond parfaitement à la nouvelle application de Celonis Accounts Payable Execution App. Chaque recommandation d'optimisation de l'application a un effet immédiat et ciblé sur le résultat final. Cela s'applique également à tout autre environnement commercial dans lequel le volume d'achat du côté des fournisseurs est élevé. En général, l'automatisation de la comptabilité créanciers ne permet pas d'obtenir les informations détaillées nécessaires pour combler les écarts d'exécution. Les systèmes existants ne peuvent tout simplement pas détecter les dépendances de manière suffisamment détaillée pour identifier les problèmes futurs, et encore moins recommander des mesures pour les éviter. La nouvelle application Celonis Accounts Payable Execution App détecte les dépendances, automatise les actions intelligentes ou recommande des interventions manuelles lorsque c'est le meilleur moyen pour optimiser le cash-flow. C'est précisément ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'éliminer les écarts d'exécution.»