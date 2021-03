ALSO : reçoit le Adobe Award «Digital Media 2020 EMEA Channel Partner»

La distribution de produits Adobe via la plateforme ALSO Marketplace (ACMP), commencée en 2020, a eu un tel succès que l'entreprise vient d'être récompensée par le «Digital Media 2020 EMEA Channel Partner of the Year». ALSO est l'un des quatre partenaires au monde à avoir reçu cette récompense. Adobe a déclaré que la plateforme ACMP a joué un rôle essentiel dans l'introduction du Value Incentive Plan (VIP) Marketplace et l'offre d'Adobe Sign dans VIP. L'approche centrée sur les clients et les solides relations commerciales d'ALSO avec le cercle de clients Adobe VIP ont également été récompensées.

Les nouveaux services Adobe peuvent être fournis, gérés et facturés via la plateforme ACMP. Les revendeurs peuvent ainsi gérer facilement les licences et la conformité et monétiser davantage les espaces de travail numériques. En outre, l'embarquement est rapide et simple pour les nouveaux revendeurs. De plus, il leur permet d'aborder les marchés verticaux tels que le domaine du cinéma et du design avec des outils innovants.

«Nous sommes très heureux d'avoir reçu cette prestigieuse récompense, qui nous met en valeur parmi les partenaires de distribution dans le domaine des médias numériques. Elle rend hommage à la nature innovante de l'approche avec laquelle nous contribuons au succès de des partenaires. L'excellente interaction avec Adobe a généré des processus optimisés, simples et évolutifs pour les revendeurs et une croissance pour tous les partenaires», a commenté Gustavo Möller-Hergt, CEO de ALSO Holding AG (SIX: ALSN).