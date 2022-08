ALSO : propose un concept global pour la commercialisation du Gaming Place

C'est avec succès que le fournisseur de technologies commercialise depuis plusieurs années le Working Place avec des logiciels, du matériel et des services via son cloud ALSO Cloud Marketplace. Le même modèle s'applique désormais au Gaming Place. Le marché est prometteur: En 2021, les bénéfices à l'échelle mondiale du cloud gaming ont atteint les 1,48 milliards de dollars. En 2024, on prévoit une hausse à environ 6,3 milliards de dollars.

Grâce à sa plateforme Gaming-as-a-Service, ALSO exploite l'intégralité de l'écosystème du divertissement: le streaming de plus de 300 jeux en ligne à un tarif forfaitaire avantageux en temps réel via un téléphone portable, une tablette, des ordinateurs et téléviseurs intelligents rendent l'offre attrayante pour le client. Une connaissance approfondie du comportement de jeu permet d'analyser les besoins spécifiques de chaque utilisateur en relation avec les logiciels et le matériel. Sur cette base, il est possible de développer des packs mais aussi des offres sur mesure pour eux.

Les précurseurs sont les entrepreprises de télécommunication: rien qu'au premier semestre de 2022, la plateforme a été adoptée par quatre fournisseurs en télécommunications dans le monde, d'autres projets seront lancés au troisième trimestre. En fonction du pays, les revendeurs peuvent s'attendre à un prix as-a-Service pour un Gaming Seat moyen qui varie entre 200 et 700 euros par année. Sans oublier que la solution offre également une valeur ajoutée à l'hôtellerie, aux hôpitaux ou aux transporteurs.

Gustavo Möller-Hergt, CEO de ALSO Holding AG (SIX: ALSN): «La plateforme constitue l'outil central de la commercialisation de notre écosystème dans le domaine des consommateurs via le Gaming Place. Mais sa valeur réelle dépasse de loin le simple jeu. Virtualiser les données les plus complexes en temps réel ouvre la voie vers d'autres applications commercialisables telles que les bureaux intégralement virtuels, l'impression 3D/4D ou les jumeaux numériques. Nous voyons ceci comme le démarrage d'autres réussites au sein des portefeuilles ALSO.»