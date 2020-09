Also complète son offre en ligne avec une plateforme d'intelligence artificielle

Zurich (awp) - Le distributeur de matériel et services informatiques Also étoffe sa palette avec le lancement d'une plateforme dédiée à l'intelligence artificielle. L'offre comprend des technologies, produits et services de distributeurs tiers, ainsi que conseils et solutions développées par le réseau d'experts d'Also, précise un communiqué publié mardi.

Sans s'avancer sur ses propres ambitions dans le domaine, Also relaie des estimations selon lesquelles le marché de l'intelligence artificielle est amené à être multiplié par deux sur les quatre prochaines années, pour dépasser les 300 milliards de dollars à l'horizon 2024.

