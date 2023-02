Also crée une société d'informatique nuagique outre-Manche

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel et prestataire de services informatiques Also a décidé de se passer d'intermédiaires pour sa plateforme de produits nuagiques (cloud) outre-Manche, avec la création d'une représentation dédiée à ces activités au Royaume-Uni.

Baptisée Also Cloud UK Channel-Partnern, la nouvelle société prendra du service dès jeudi 16 février. La plateforme Cloud Market Place du groupe lucernois génère mensuellement quelque 2,8 millions de transactions et recense plus de 6 millions d'utilisateurs uniques, égraine un communiqué diffusé mercredi soir.

jh/rp