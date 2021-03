Also élargit sa clientèle en Espagne

Zurich (awp) - Le grossiste en dispositifs et services informatiques Also a signé un accord avec l'espagnol Tiekom pour mettre à la disposition de ses utilisateurs les jeux en ligne du lucernois. Les contours financiers de cette opération n'ont pas été dévoilés.

L'accord entre Also et Tiekom permettra aux utilisateurs de ce dernier de bénéficier dans un premier temps d'une période d'essai gratuite de 45 jours avec un catalogue réduit de 40 jeux vidéo proposés par Also. Après cela, les clients auront accès au catalogue complet de plus d'une centaine de jeux pour un montant de 9,90 euros par mois, précise un communiqué publié lundi.

Pour Jan Bogdanovich, vice-président de la branche consommation à Also, c'est un marché en croissance fulgurante. "Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs de services de jeux vidéos sur le nuage informatique (cloud). L'industrie du jeu sur nuage informatique est évaluée à un milliard de dollars et devrait atteindre 8 milliards d'ici à 2025", a-t-il affirmé.

