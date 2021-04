Also entame un partenariat de distribution avec Teltonika Networks

Zurich (awp) - Le grossiste en consommables informatiques Also va renforcer son offre dans le segment de l'internet des objets (IoT) à la faveur d'un nouveau partenariat de distribution conclu avec le fabricant lituanien de matériel électronique Teltonika Networks.

"Les solutions IoT sont assez complexes à mettre en place et à gérer en raison de l'intégration transparente requise des composants, de la connectivité et de la plateforme en nuage", fait valoir Gustavo Möller-Hergt, directeur général (CEO) du groupe lucernois, cité mercredi dans un communiqué.

Selon Also, le marché IoT devrait connaître ces prochaines années une croissance moyenne de 31,5% dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (Emea), une "raison suffisante" pour conclure ce nouveau partenariat, dont les aspects financiers n'ont pas été divulgués.

La combinaison du réseau de distribution d'Also et du portefeuille de produits de Teltonika devraient permettre aux entreprises de répondre à la demande croissante du marché en technologies IoT, une tendance qui s'est encore accentuée avec la pandémie.

Fondée en 1999 et basée à Vilnius, Teltonika fabrique des routeurs, des passerelles, des commutateurs et des plateformes IoT distribués dans plus de 130 pays.

