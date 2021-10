Also et Cisco élargissent leur coopération en Allemagne

Zurich (awp) - Le grossiste en dispositifs et services informatiques Also élargit sa coopération avec Cisco, spécialiste américain des réseaux, dans le développement de nouveaux services numériques et de nouveaux modèles commerciaux en vue de réduire leur complexité. Dans un premier temps l'expansion concernera uniquement le marché allemand.

Le groupe basé à Emmen, dans le canton de Lucerne, explique que l'accent sera mis sur l'activité "as-a-service" et le commerce en ligne par le bais de la place de marché "Also Cloud", selon un communiqué paru vendredi. Cisco était à la recherche d'un partenaire de distribution pour la nouvelle catégorie "Digital Distribution Partner", qui regroupe diverses solutions sur le nuage informatique au sein d'un écosystème.

Le communiqué précise qu'Also est la première entreprise à avoir reçu le feu vert de Cisco pour travailler sous l'appellation "Digital Distribution Partner". Cette coopération élargie, qui débutera d'abord en Allemagne, signifie que l'ensemble de la gamme Cisco sera disponible sur Also.

