Also fait moins bien qu'espéré au premier semestre

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel informatique Also a vu ses ventes et son bénéfice net reculer au cours des six premiers mois de l'année. Il confirme ses objectifs pour l'année, mais met en garde contre les "impondérables" du contexte politique et économique.

Le chiffre d'affaires a reculé de 0,5% à 5,52 milliards d'euros au premier semestre, selon le rapport publié mercredi. "La solide performance des nouvelles activités a compensé le développement des activités dans le secteur traditionnel", précise le document.

En matière de rentabilité, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a gonflé de 11,3% à 127,5 millions d'euros, tandis que l'Ebit a pris 12,3% à 106,6 millions. Le bénéfice net a perdu 2,9% à 63,1 millions.

Ces chiffres ratent le coche du consensus AWP, à l'exception de l'Ebitda qui dépasse les attentes les plus optimistes.

En juin dernier, le retour sur capitaux investis (ROCE) s'affichait à 13,8% après 19,4% un an plus tôt.

Le groupe lucernois confirme son objectif d'Ebitda annuel entre 275 et 295 millions d'euros et un retour sur capitaux investis supérieur à 20%.

Vontobel retient que grâce à la forte rentabilité de la division Services et Solutions, la croissance de l'Ebitda a été robuste et largement au-dessus des attentes. Also a constitué des stocks en prévision d'un second semestre traditionnellement plus fort. L'objectif annuel en matière de ROCE implique une importante génération de liquidités en deuxième partie d'année.

A 10h00, l'action Also perdait 1,2% à 202,50 francs suisses dans un SPI en hausse de 0,2%.

ck/ol/vj