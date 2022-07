Also finalise l'acquisition de la division informatique de Ramiris

Zurich (awp) - Also a finalisé lundi l'acquisition de la division informatique de la société hongroise Ramiris, annoncée en décembre dernier. La transaction, dont le montant n'est toujours pas dévoilé, doit permettre au grossiste en consommables informatiques de se positionner comme un des des principaux acteurs de la distribution de produits informatiques dans le pays, écrit la société lucernoise mardi dans un communiqué.

Also s'est déjà établi dans le pays, élargissant constamment son portefeuille de fournisseurs et ses offres, non seulement dans le domaine de l'approvisionnement, mais aussi dans celui des solutions, ajoute le groupe sis à Emmen. L'entreprise indique avoir investi dans de nouvelles plateformes de vente numériques ainsi que dans l'ouverture d'un nouvel entrepôt fin 2020.

vj/rp