Also Holding AG est une société suisse spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle se concentre sur les technologies de l'information (TI), l'électronique grand public (EC) et les produits de télécommunication. La société coopère avec des fabricants de matériel et de logiciels et fournit des services supplémentaires dans des secteurs à valeur ajoutée, tels que les serveurs haut de gamme, le stockage, la sécurité et les réseaux. En tant que partenaire d'externalisation pour d'autres entreprises, elle fournit des services logistiques personnalisés pour les secteurs de l'informatique, de l'électronique grand public et des télécommunications. Elle est active dans une vingtaine de pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas, entre autres, et exploite ALSO Polska sp zoo, BeIP, Internet Smartsec et Bachmann Mobile Kommunikation AG en tant que filiales à part entière.

Secteur Matériel informatique