Also peut lancer ses opérations au Portugal

Zurich (awp) - Le grossiste en consommables informatiques Also a obtenu le feu vert des autorités portugaises pour la reprise des activités de distribution de JP Sá Couto, annoncée fin décembre. Ces dernières ont été regroupées sous l'appellation "Jp.di, powered by Also", précise un communiqué.

Tant l'actuel président de JP Sá Couto que le directeur général d'Also Gustavo Möller-Hergt intègreront l'organe de surveillance de la nouvelle entité.

Si le marché sur lequel se positionne Jp.di est devisé à 1,5 milliard d'euros, la publication de lundi soir fait toujours l'impasse sur les contours financiers de la transaction.

