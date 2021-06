Also prévoit de recruter plus d'une centaine de collaborateurs

Zurich (awp) - Le groupe Also a annoncé mardi son intention d'étoffer ses effectifs pour soutenir la forte croissance de ses activités dans les segments Solutions et Services. La création de plus d'une centaine de postes dans toute l'Europe est prévue, indique le groupe lucernois, sans toutefois spécifier s'il y en aura aussi en Suisse, et le cas échéant combien.

"Le potentiel des activités dans l'infonuagique (cloud), la cybersécurité, l'internet des objets (IoT), les contenus à la demande (streaming), les jeux vidéo (gaming) et l'intelligence artificielle a été significatif dès l'année dernière", énumère Also, qui veut développer et commercialiser des domaines qu'elle considère comme des moteurs de croissance présentant des effets d'échelle très intéressants.

"La nouvelle normalité nous a montré les opportunités qu'offre l'industrie informatique", a déclaré le directeur général (CEO) d'Also, Gustavo Möller-Hergt, cité dans un communiqué, insistant sur la nécessité "d'adapter en permanence l'organisation pour continuer à tirer profit de ces opportunités".

