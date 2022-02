Also relève son dividende au titre de 2021

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel informatique Also a vu sa rentabilité s'améliorer en 2021 tandis que les ventes ont déçu. Les actionnaires en profiteront tout de même avec un dividende relevé à 4,30 francs suisses par titre, après 3,75 francs suisses en 2020.

Also veut que la croissance accélère grâce au renforcement des plateformes numériques, mais aussi par des acquisitions, tout en réduisant ses coûts, a expliqué Gustavo Möller-Hergt, le directeur général du groupe lucernois. Les rachats, de préférence avec les propres moyens d'Also, devraient cibler l'Europe de l'Est.

En écho à la situation géopolitique actuelle, le dirigeant a expliqué disposer de plans d'urgence en Ukraine, comme auparavant en Biélorussie. Le groupe met actuellement en place une filiale à Moscou, avec l'objectif d'atténuer les éventuelles conséquences.

L'an dernier, le chiffre d'affaires a enregistré une croissance d'un peu plus de 4% à 12,39 milliards d'euros, selon le communiqué paru mardi du groupe basé à Emmen.

En matière de rentabilité, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a gagné 13% à 257,2 millions d'euros, au-delà de ses propres attentes (entre 240 et 255 millions), tandis que le bénéfice net a bondi de 19% à 154,2 millions.

Les ventes ratent largement le coche des pronostics des analystes consultés par AWP, quand les autres indicateurs se situent dans la fourchette des attentes. Le dividende est, lui, plus arrondi qu'attendu. Ce dernier représente la somme de 55,1 millions de francs suisses ou 34,6% du bénéfice net généré. L'assemblée générale aura lieu le 18 mars.

Recommandations d'achat

Pour 2022, Also vise un Ebitda entre 275 et 295 millions et un critère Roce (rentabilité du capital employé) de plus de 20%, après 26,3% en 2021. A moyen terme, il table sur un excédent brut d'exploitation de 330 à 420 millions, avec de possibles acquisitions, et un Roce de plus de 20%.

Mirabaud souligne des résultats solides et le fait qu'Also est en bonne position pour continuer à croître, confirmant sa recommandation d'achat. Les objectifs annoncés sont rassurants pour l'action cotée sur SIX, après un démarrage de l'année difficile.

Vontobel recommande aussi de s'emparer du titre, s'appuyant sur une très forte génération de liquidités et de perspectives robustes en dépit de certaines incertitudes.

Knut Woller de Baader Helvea a remarqué que le groupe n'avait pas été immunisé contre les goulets d'étranglements dans la chaîne d'approvisionnement au second semestre. Mais il a tout de même dépassé ses propres objectifs d'Ebitda et de Roce, tout en relevant ceux à moyen terme.

A 14h45, l'action Also s'envolait de 5,2% à 243 francs suisses, dans un SPI en gain de 0,1%.

