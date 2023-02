Also relève son dividende au titre de 2022

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel informatique Also a vu ses ventes croître, mais son bénéfice reculer l'an dernier, ce qui n'empêchera pas le groupe de gâter ses actionnaires avec un dividende de 4,60 francs suisses, contre 4,30 francs suisses un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance d'environ 1,5% à 12,56 milliards d'euros, selon les résultats publiés mardi.

En termes de rentabilité, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 280 millions (+9%), tandis que le bénéfice net a décru de 1,2% à 152,4 millions.

Les ventes ont dépassé les pronostics les plus optimistes des analystes consultés par AWP, l'Ebitda se situe juste au-dessus du consensus quand le bénéfice correspond aux attentes les plus pessimistes. Le dividende est, lui, plus généreux qu'attendu par le consensus.

Pour 2023, Also vise un Ebitda entre 265 et 305 millions d'euros et une rentabilité du capital investi (Roce) de plus de 20%.

