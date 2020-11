Also renforce ses activités dans le sud de l'Europe

Zurich (awp) - Le grossiste et prestataire de services informatiques Also entend renforcer sa présence dans le sud de l'Europe et prévoit de lancer son modèle d'affaires "as a service" sur le marché espagnol en 2021.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le groupe lucernois se targue d'être un des principaux fournisseurs du marché informatique européen, dont le chiffre d'affaires avoisine les 11 milliards d'euros. L'entreprise compte dans son portefeuille la palette de produits Microsoft et Adobe, des solutions de cybersécurité, des produits connectés (IoT) et des logiciels d'intelligence artificielle (IA).

Revenant sur l'expansion visée en Europe méridionale, le patron d'Also, Gustavo Möller-Hergt, décrit le lancement des nouveaux services sur le marché espagnol comme "un premier pas logique, vu que nous sommes déjà présents dans ce pays par notre engagement dans une plate-forme de streaming".

buc/rp