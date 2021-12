Also s'empare de divisions informatiques du portugais JP Sá Couto

Zurich (awp) - Le grossiste en consommables informatiques Also procède à une nouvelle acquisition, en rachetant les principales divisions informatiques de JP Sá Couto, installé près de Porto. Le groupe réitère ses objectifs 2021.

L'opération porte sur la commercialisation de la plateforme d'éducation et la marque de jeux vidéo de JP Sá Couto en Europe, complétant l'offre d'Also dans ces domaines, selon le communiqué paru jeudi. Aucun chiffre n'a été dévoilé.

"En suivant constamment notre stratégie, nous avons amélioré notre écosystème et créé des opportunités de croissance supplémentaires", a assuré Gustavo Möller-Hergt, directeur général d'Also Holding.

L'entreprise d'Emmen confirme ses objectifs 2021 d'un résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) entre 240 et 255 millions d'euros et d'un rendement des capitaux investis (ROCE) de 15 à 20%.

ck/fr