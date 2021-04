Also s'offre le balkanique Pin Computer doo, pas de prix

Zurich (awp) - Le fournisseur lucernois de solutions et prestataire de services informatiques Also étoffe son portefeuille avec l'acquisition - pour un montant non divulgué - de son homologue Pin Computer doo, actif en Serbie, au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine.

La cible de rachat, fondée en 1995, offre selon le communiqué diffusé mercredi soir une vaste palette d'équipements, de terminaux mobiles et d'appareils électroniques grand public. Also ouvrira son propre portefeuille de solutions, services et plateformes aux distributeurs locaux. L'opération demeure subordonnée à l'obtention de feux verts réglementaires.

jh/rp