Also va distribuer les produits Citrix en Europe de l'Est

Zurich (awp) - Le grossiste en consommables informatiques Also a décroché auprès de l'américain Citrix les droits de distribution exclusifs pour la Bulgarie, la Moldavie, la Roumanie et la Pologne et pourra officier comme fournisseur de solutions décentralisées (cloud) pour l'ensemble des marchés d'Europe de l'Est.

La direction du groupe lucernois estime le volume de ce marché à 30 milliards d'euros, avec une croissance moyenne de 2,7% jusqu'en 2023. "De nombreux pays d'Europe de l'Est et leurs entreprises sont très ouverts à la numérisation et ont déjà perçu avant la pandémie les opportunités qui y sont liées", s'est félicité mardi le directeur général d'Also, Gustavo Möller-Hergt, cité dans un communiqué.

"Avec le portefeuille de Citrix, nous avons exactement les bons produits au bon moment pour ce marché très attractif", a-t-il ajouté. Et de souligner l'importance de l'accès à distance à partir de n'importe quel système d'exploitation ou appareil mobile que permettent les applications et bureaux virtuels de Citrix.

buc/al