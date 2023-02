Also veut croître dans l'informatique en nuage

Zurich (awp) - Le distributeur de matériel informatique Also, qui a vu ses ventes croître mais son bénéfice reculer l'an dernier, compte se développer dans l'informatique nuagique. Des acquisitions à un prix "raisonnable" sont aussi envisagées.

Malgré les turbulences de l'année 2022, celle-ci fut "normale" pour la branche, a souligné le directeur général Gustavo Möller-Hergt, en marge des résultats présentés mardi.

Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance d'environ 1,5% à 12,56 milliards d'euros. En termes de rentabilité, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 280 millions (+9%), tandis que le bénéfice net a décru de 1,2% à 152,4 millions, ce qui n'empêchera pas le groupe de gâter ses actionnaires avec un dividende de 4,60 francs suisses, contre 4,30 francs suisses un an plus tôt.

Les ventes ont dépassé les pronostics les plus optimistes des analystes consultés par AWP, l'Ebitda se situe juste au-dessus du consensus quand le bénéfice correspond aux attentes les plus pessimistes. Le dividende est, lui, plus généreux qu'attendu par le consensus.

Expansion attendue

Also se concentre sur l'informatique en nuage, dont les recettes ont grossi de deux tiers pour atteindre 716 millions d'euros l'an dernier. L'entreprise, qui a créé en février une société d'informatique nuagique outre-Manche, va annoncer prochainement d'autres étapes d'expansion.

Pour 2023, Also vise un Ebitda entre 265 et 305 millions d'euros et une rentabilité du capital investi (Roce) de plus de 20%. "Nous pouvons augmenter l'Ebitda même si le chiffre d'affaires est en recul", a ajouté le CEO. A moyen terme, le fournisseur de technologies informatique et télécoms vise un Ebitda entre 330 et 420 millions d'euros et un critère Roce dépassant les 20%.

D'autres gains d'efficience sont possibles tout en poursuivant les investissements, a souligné le patron. En matière d'investissements, la société lucernoise a dépensé 39 millions d'euros dans la mise en place et le développement de domaines de croissance.

Knut Woller de Baader Helvea note que le groupe d'Emmen a publié une fourchette d'objectifs 2023 plus étendue que d'habitude, reflétant sans doute l'incertitude autour des dépenses liées à la consommation cette année. Les perspectives sont plutôt conservatrices, mais les résultats finaux pourraient tout de même se retrouver au-dessus du milieu de la fourchette.

Mark Diethelm de Vontobel juge également les objectifs prudents. Mais il confirme le titre à "buy", sachant que l'expansion dans le "cloud" n'est pas pris en compte dans l'estimation.

Vers 11h15, l'action perdait 2,4% à 180,60 francs suisses, dans un SPI en retrait de 0,4%.

