Apportez le cloud à vos clients: HPE GreenLake sur ALSO Cloud Marketplace

Désormais, il sera encore plus facile pour les partenaires revendeurs de proposer à leurs clients l'expérience du cloud HPE GreenLake dans l'entreprise (sur place) grâce aux offres préconfigurées au meilleur prix sur ALSO Cloud Marketplace. Et pour rendre les choses encore plus simples, les partenaires commerciaux seront bientôt en mesure de créer des devis et des factures automatisés pour les clients.

HPE GreenLake Cloud Services fournit aux clients une base solide pour conduire la transformation numérique avec une plateforme à la demande flexible qui peut fonctionner dans leur propre centre de données, en périphérie ou dans une installation de colocation. La solution combine la rapidité et l'agilité du cloud avec la conformité réglementaire et la visibilité qu'apporte l'informatique hybride. Elle offre une gamme de services infonuagiques qui accélèrent l'innovation, notamment des services infonuagiques pour le calcul, la gestion des conteneurs, la protection des données, le CHP, l'apprentissage machine, les réseaux, SAP HANA, le stockage, les VDI et VM.

«En 2020, il a fallu rapidement mettre en place des infrastructures permettant le télétravail et la collaboration à distance. Aujourd'hui, les entreprises de toutes tailles se rendent compte qu'une approche uniformisée via le cloud public ne fonctionne pas pour la majorité de leurs applications et données qui doivent rester au sein de l'entreprise ou en périphérie. Le coût, la conformité, le contrôle, la gouvernance, les performances et la sécurité ne sont que quelques-uns des facteurs pertinents à prendre en compte. Nous sommes heureux d'offrir avec HPE à nos partenaires de vente ce service HPE GreenLake, qui est une solution innovante, flexible et évolutive leur permettant de relever ce défi», a déclaré Gustavo Möller-Hergt, CEO de ALSO Holding AG (SIX : ALSN).