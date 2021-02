Bond des résultats annuels pour Also

Zurich (awp) - Le grossiste en dispositifs et services informatiques Also a enregistré une nette amélioration de ses résultats pour 2020, grâce notamment à la pandémie de coronavirus. L'entreprise a par ailleurs revu à la hausse ses ambitions à moyen terme pour la rentabilité opérationnelle.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires du groupe basé à Emmen a progressé de 11,3% à 11,9 milliards d'euros. Dans la division Supply, les ventes se sont enrobées de 11,8%, la division Solutions a gagné 8,9% et l'unité Cloud s'est envolé de 38,2%, précise mardi un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice brut opérationnel (Ebitda) s'est envolé de 15,7% à 227,5 millions tandis que le bénéfice net a bondi de 30% à 130 millions. Le conseil d'administration proposera un dividende de 3,75 francs suisses, soit une hausse de 15,4% sur un an.

Les résultats dans leur ensemble sont supérieurs aux attentes du consensus AWP.

Pour l'année en cours, Also vise un Ebitda variant entre 240 et 255 millions et à moyen terme, cet indicateur pourrait s'inscrire entre 280 et 350 millions, en tenant compte d'éventuelles acquisitions. Le rendement des investissements (ROCE) est attendue à 20% en cas de croissance organique et à 15% en cas de rachats

