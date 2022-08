ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME DE PRODUITS: xFusion Server disponible maintenant chez ALSO

Dès à présent, les produits pour serveurs de xFusion Digital Technologies sont disponibles chez ALSO. À cet effet, les deux entreprises ont signé un accord de collaboration globale en Europe.

xFusion est un fournisseur leader mondial dans le domaine de l'infrastructure et des services pour la puissance de calcul. L'entreprise fournit des clients dans 130 pays et régions dans les domaines de la finance, des télécommunications, de l'Internet, des transports, de l'énergie et d'autres secteurs. La gamme FusionServer se compose de modèles de 2S à 8S, offrant des configurations équilibrées et des possibilités d'extension flexibles pour différents scénarios d'application, notamment les centres de données, le Big Data, les bases de données en mémoire, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle. Les serveurs sont synonymes d'économies d'énergie intelligentes et d'une meilleure efficacité énergétique, en utilisant par exemple la technologie brevetée Dynamic Energy Management Technology (DEMT) de xFusion. Des éléments supplémentaires tels que la mise en veille des composants, la mise en marche et l'arrêt automatiques des blocs d'alimentation polyphasés, le réglage de la vitesse des ventilateurs sur la base de l'algorithme PID et les blocs d'alimentation en veille active permettent de réduire encore davantage la consommation d'énergie. Par ailleurs, l'utilisation de blocs d'alimentation 80PLUS Platinum et Titanium et de technologies HVDC permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie.

ALSO se réjouit de l'arrivée des produits innovants et de haute qualité de xFusion, qui complètent de manière optimale l'importante gamme de serveurs et assurent une capacité de livraison élargie.

Les partenaires intéressés peuvent commander les produits xFusion directement dans la boutique ALSO. L'équipe du centre de données se tient à votre disposition pour vous conseiller au xfusion-ch@also.com.