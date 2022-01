ÉLARGISSEMENT DU PORTEFEUILLE : Les solutions MSP de N-able désormais chez ALSO

La large gamme de produits et de solutions de N-able, le partenaire technologique pour les fournisseurs de services gérés (MSP), est désormais disponible chez ALSO Suisse. Les MSP en phase de démarrage, les MSP sur le chemin de la croissance ou les fournisseurs de services d'entreprise (enterprise service provider) ont désormais accès aux outils innovants de surveillance à distance, de gestion, de sauvegarde et de sécurité de N-able.

Grâce à la plateforme technologique flexible et aux intégrations puissantes de N-able, les systèmes, les données et les réseaux des clients peuvent être surveillés, gérés et protégés de manière simple. La gamme de produits est vaste et comprend par exemple des outils de surveillance et de gestion tels que N-central pour l'automatisation, la transparence et la sécurité de réseaux complexes, ou Mail Assure pour la protection contre les spams, les virus, les logiciels malveillants, les ransomwares, le spear phishing, l'ingénierie sociale, les fausses identités, l'usurpation, les e-mails professionnels manipulés et les autres menaces introduites par e-mail.

Lukas Tuor, Team Leader Software & Security chez ALSO Suisse, fait le commentaire suivant sur la nouvelle collaboration: «Les solutions de N-able complètent à merveille notre offre en matière de MSP, notamment en termes d'intégration et de sécurité. Surtout, ces produits offrent à nos revendeurs un potentiel de services et de ventes croisées considérable sur ce marché MSP en pleine croissance».

«Nous sommes très heureux de faire désormais partie du portefeuille d'ALSO Suisse et d'avoir accès au solide réseau de revendeurs d'ALSO», déclare Johannes Kamleitner, Group Vice President - International Sales, N-able. «Avec ALSO comme partenaire de distribution, nous renforçons énormément la présence de N-able et élargissons l'offre existante d'ALSO afin d'aider les MSP et leurs clients à atteindre leurs objectifs de croissance.»

En complément de son offre de produits et de solutions, N-able propose des programmes de partenariat, des formations et un support complet et proactif.

Toute personne souhaitant en savoir plus sur les produits de N-able est invitée à contacter les experts en sécurité d'ALSO à l'adresse security-ch@also.com. Les visiteurs des ALSO Solution Days (24.01.-27.01.2022) peuvent venir faire un tour virtuel chez N-able.