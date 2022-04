ÉVÈNEMENT ALSO LE 19 MAI 2022: Participation aux tables rondes CTV de personnalités éminentes confirmée

Le changement dans l'industrie est au centre de Channel Trends+Visions 2022 - la durabilité dans l'informatique et l'avenir de Everything-as-a-Service (XaaS) sont les sujets centraux de l'événement international d'ALSO Holding AG, qui sont abordés par un groupe diversifié de partenaires de distribution.

Des événements importants se profilent à l'horizon: Le salon CTV se déroulera le 19 mai. L'événement hybride sera retransmis dans la matinée dans 25 pays en direct de Varsovie. L'après-midi, divers programmes seront proposés pour les partenaires locaux dans les différentes langues nationales. Les participants débattront au cours de présentations et de tables rondes du changement qui s'opère au sein du secteur des TIC et des tendances, des nouvelles orientations et des recommandations d'action qui en découlent.

Le salon CTV s'articule comme un événement interactif au sein du secteur: Le public spécialisé international n'est pas seulement chaleureusement invité à suivre les conférences principales, les tables rondes et les ateliers, mais également appelé à les enrichir par leur contribution. En plus des présentations par des acteurs éminents du secteur des TIC et des conférences sur des sujets spécifiques, les participants peuvent s'attendre à deux tables rondes internationales:

Dans le cadre du panel «Sustainable IT», le CEO d'ALSO Gustavo Möller-Hergt s'entretient avec Pierre Dutang (APC), David Rozzio (HP), Fiona O'Brien (Lenovo) et Joacim Damgard (Microsoft) pour définir comment la technologie informatique peut contribuer à réduire l'empreinte carbone des entreprises. Les acteurs majeurs de l'industrie élargissent la discussion autour de la durabilité et abordent également l'importance de la sécurité des données ou de l'engagement social du canal.

Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business de la société ALSO Holding AG, est invité à discuter durant le panel XaaS entre autres avec Maciek Szczesniak (HPE) et Olaf Lesniak d'Alterity, un revendeur à valeur ajoutée polonais. Bogdanovich: «Sur la base de XaaS, les entreprises peuvent considérablement réduire leurs frais d'exploitation, exploiter plus rapidement les nouvelles technologies et mieux contrôler leur infrastructure informatique. Les offres se diversifient de plus en plus, offrant une large gamme de produits, d'outils et de technologies, il y en a donc pour tous les besoins. Presque chaque fonctionnalité IT peut être proposée en tant que service. Utilisée à bon escient, elle offre une réelle valeur ajoutée pour les revendeurs et les clients finaux.»

Depuis le mois de mars, vous pouvez vous enregistrer gratuitement sous www.alsoctv.com . L'hôte ALSO se réjouit d'échanger avec tous les participants pour façonner ensemble l'avenir du canal.