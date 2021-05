Easy Apple Business: Le nouveau programme ALSO simplifie les ventes Apple pour les distributeurs PME

Grâce au programme de partenariat de distribution (DPP), les partenaires de distribution d'ALSO Suisse SA ont désormais la possibilité d'acheter des produits Apple à des conditions spéciales. Par ailleurs, ils ont accès à des supports de formation et de marketing exclusifs, même s'ils n'ont encore jamais eu de relation commerciale avec Apple.

L'association d'un vaste savoir-faire et d'une gamme de produits populaires à des prix attrayants contribue au succès des revendeurs. Avec le programme de partenariat de distribution (DPP), ALSO a créé un moyen simple mais efficace, en particulier pour les petits revendeurs, d'élargir leur portefeuille, leurs connaissances et leur offre globale. Le seuil d'accès au DPP est étonnamment bas: Il suffit d'employer un minimum de cinq collaborateurs et d'avoir un partenariat avéré avec un autre fabricant de catégorie de marque A. Les entreprises participantes peuvent renforcer durablement les connaissances de leur personnel commercial et technique sur Apple grâce aux options de formation incluses dans le programme, pour que les clients finaux bénéficient à tout moment de la meilleure assistance. Il est donc possible de se positionner comme un partenaire informatique compétent bien au-delà de la base de clients existante et d'atteindre également les nouveaux clients amateurs d'Apple. La participation aux formations est obligatoire.

En complément utile à la vente, les partenaires DPP ont accès à des outils individuels pour l'activité liée aux produits Apple. En plus du configurateur CTO Apple, des supports marketing exclusifs peuvent être utilisés pour des campagnes ciblées auprès des clients finaux. Ceux qui souhaitent élargir leur offre de services individuels en tant que revendeurs spécialisés peuvent également utiliser les services ALSO Apple-Device-as-a-Service (DaaS), Trade-In ou ALSO MyStore. Ces offres peuvent bien sûr être combinées avec les propres services d'ALSO afin d'offrir aux clients une valeur ajoutée supplémentaire avec des offres individuelles. L'objectif d'ALSO avec cette offre est de fournir un soutien optimal aux petits revendeurs en particulier.

Pour plus d'informations sur le programme de partenariat de distribution ALSO Apple, veuillez consulter le site also.ch/goto/appledpp .