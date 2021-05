Événements virtuels individuels: ALSO propose aux fabricants et aux clients des «Events as-a-Service» à

Même lorsque les événements en présentiel seront à nouveau possible, le monde de l'événementiel conservera à l'avenir une part numérique importante ou se basera sur un concept hybride. L'équipe Marketing ALSO propose à ses fabricants et revendeurs partenaires, dès à présent, ses services en tant qu'organisateur d'événements, pour des prestations virtuelles, à forte pénétration et indépendantes d'un lieu.

Le monde des réunions virtuelles a beaucoup évolué au cours des derniers mois. Les réunions via Teams, Zoom, Webex, etc. sont devenues la norme. Mais les événements virtuels constituent encore un territoire complètement nouveau pour de nombreuses entreprises et les obstacles semblent élevés. Et pour cause : pour un événement réussi, il faut non seulement penser à la conformité au RGPD, la gestion polyvalente des participants et les rapports, mais également à un large éventail de contenus, d'interactivité et de divertissements.

Avec les Events as-a-Service (EaaS), ALSO propose un «Package zéro souci» pour des événements virtuels réussis avec sa plate-forme d'événements numériques. Les entreprises peuvent exploiter la technologie, le savoir-faire et l'expérience d'ALSO et choisir parmi une multitude de modules le plus adapté pour leur prestation. En plus des espaces dédiés aux conférences ou aux formations en ligne, elles peuvent mettre en place une médiathèque, proposer un tableau d'affichage pour les commentaires des participants ou une plateforme de contacts pour stimuler les échanges lors de l'événement. L'événement peut bien entendu être diffusé en direct et des éléments de ludification et des quiz peuvent également être intégrés.

«L'expérience CTV est mise à profit des EaaS. Nous clients bénéficient des nombreux enseignements tirés de sept grands événements virtuels», déclarent Fabian Jaensch, responsable Marketing de la région DACH, ALSO Allemagne. «Tout est possible sur cette nouvelle scène. Les entreprises peuvent l'utiliser pour des lancements internationaux de produits, mais aussi pour des événements sociaux imaginatifs, comme des fêtes estivales ou de Noël en parallèle dans plusieurs pays.»

Afin de donner aux partenaires intéressés une idée du coût d'un événement sur mesure, adapté à leurs besoins, ALSO a rassemblé des exemples de modèles de prix - à partir de CHF 15 000.- - et répertorié les différents modules possibles. Pour les trouver et découvrir de plus amples informations concernant les EaaS d'ALSO, suivez le lien ci-après : Events-as-a-Service ALSO