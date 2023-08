Certaines municipalités chinoises ont rendu plus difficile l'accès des promoteurs immobiliers aux dizaines de milliards de dollars provenant de la vente de biens immobiliers détenus sur des comptes bloqués, ont déclaré des personnes au fait de la question, ce qui augmente le risque que les entreprises à court d'argent soient encore plus comprimées.

Ces mesures visent à garantir l'achèvement d'un plus grand nombre de projets inachevés au niveau des villes, ont-elles déclaré, à un moment où les ventes de logements sont en baisse et où l'avenir de l'ensemble du secteur est incertain.

Ce durcissement semble aller à l'encontre du plan du gouvernement central chinois, qui a assuré qu'il aiderait à stabiliser un secteur frappé à la fois par une pénurie de liquidités qui dure depuis des années et par l'effondrement de la demande.

Gary Ng, économiste principal pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, a déclaré : "C'est un dilemme sans issue", ajoutant que si les gouvernements locaux veulent s'assurer que tous les projets de logement peuvent être réalisés, il est difficile pour les promoteurs de le faire sans accès à des liquidités.

Les restrictions peuvent signifier que les promoteurs privés, qui ont été plus durement touchés par la crise du secteur, auront une plus faible efficacité dans l'utilisation du capital, et peuvent impliquer un risque de crédit plus important pour certains petits promoteurs, a déclaré M. Ng.

Les promoteurs chinois sont autorisés à vendre des projets résidentiels avant leur achèvement, mais ils sont tenus de placer ces fonds sur des comptes bloqués. Les autorités locales les autorisent à retirer une partie des fonds, en fonction de l'avancement de la construction.

Alors que les défauts de paiement se multipliaient dans le secteur immobilier, les autorités de régulation ont assoupli l'année dernière certaines règles relatives aux comptes séquestres afin d'atténuer les problèmes de liquidités des promoteurs et de leur permettre d'achever les travaux de construction des appartements.

Toutefois, certaines municipalités ont commencé à restreindre l'accès des promoteurs aux fonds bloqués à partir du deuxième trimestre de cette année, car les perspectives du secteur se sont assombries, les ventes ayant tendance à baisser depuis avril en raison de la faiblesse de la demande et de l'assombrissement des perspectives économiques.

Les cadres supérieurs de trois promoteurs chinois ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de retirer les fonds même après l'achèvement de certains projets. "C'est un phénomène général maintenant", a déclaré l'un d'entre eux, dont l'entreprise n'a pas encore fait défaut sur ses dettes.

Deux d'entre eux ont déclaré que plus de 80 % et 90 % de leurs liquidités, respectivement, sont désormais bloquées sur des comptes séquestres, et que les autorités locales ont fait échouer les tentatives de retrait de fonds à des fins de construction.

Selon les analystes, ce taux était d'environ 30 % avant que le secteur ne soit touché par la crise de la dette à la mi-2021, et d'environ 60 % au début de la crise.

Les deux dirigeants, qui ont refusé d'être nommés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias, ont déclaré qu'ils pensaient que le resserrement de l'accès était dû au fait que les autorités locales voulaient s'assurer qu'il y avait suffisamment de capitaux pour achever la construction de logements dans les villes.

"Au cours des derniers mois, il nous est redevenu très difficile de retirer de l'argent des comptes bloqués", a déclaré un cadre de l'un des promoteurs qui n'a pas respecté ses obligations en matière de dette. "À la fin de l'année dernière, cela avait été plus facile après l'assouplissement du gouvernement.

Au cours du premier semestre de cette année, les fonds utilisés par les promoteurs pour le développement immobilier ont atteint près de 7 000 milliards de yuans (977 milliards de dollars), dont environ un tiers provenait d'acomptes et de fonds de prévente, selon les données du Bureau national des statistiques.

Le ministère chinois du logement n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters sur le resserrement de l'accès des promoteurs aux fonds bloqués.

L'indice Hang Seng Mainland Properties Index s'est retourné après une hausse de 0,7 % pour chuter de 0,5 % dans l'après-midi après la publication de l'article de Reuters, avant de clôturer en baisse de 0,1 % mercredi.

LA DEMANDE DE LOGEMENTS VACILLANTE

Les nouvelles mesures interviennent alors que la demande immobilière est atone - les ventes immobilières en Chine entre mai et juin ont enregistré la plus forte baisse mensuelle de l'année, sur la base des ventes par surface de plancher, et l'investissement dans l'immobilier s'est également effondré.

Une personne travaillant dans une banque d'État d'une ville de la province de Hunan, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'autorité locale du logement avait ordonné à la banque de mettre en œuvre des règles plus strictes pour le retrait des fonds bloqués.

En vertu de ces règles, l'autorité a demandé à la banque de ne mettre les fonds bloqués à la disposition que des promoteurs qui disposent d'autres sources de financement pour couvrir les coûts de construction, a déclaré cette personne.

L'autorité de régulation du logement du Hunan n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un autre promoteur a déclaré que certaines banques bloquaient également les fonds car elles évaluent désormais ensemble les différents projets d'une entreprise dans plusieurs villes, de sorte que le produit de la prévente d'un projet puisse être utilisé pour couvrir la construction d'un autre projet dans une autre ville.

Dans des villes comme Hefei et Xiamen, les gouvernements locaux gèrent ensemble les comptes d'un groupe de promoteurs, de sorte que les ventes d'un projet pourraient être utilisées pour couvrir les coûts de construction d'un autre promoteur, ont déclaré les cadres de deux autres promoteurs.

Les gouvernements de Hefei et de Xiamen n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (1 $ = 7,1652 yuans chinois) (Reportage de Clare Jim à Hong Kong et de Ziyi Tang à Pékin ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Muralikumar Anantharaman)