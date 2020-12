Première étape, l'Espagne: ALSO étend ses activités en Europe du Sud

Un nombre croissant de clients a demandé à ALSO si l'entreprise envisageait de proposer également ses services dans cette région. Le réseau informatique y expérimente actuellement de manière très directe l'importance des plateformes numériques (cloud, IdO, streaming, IA, etc.) et des organisations virtuelles et il recherche un fournisseur le plus expérimenté possible, disposant d'un portefeuille substantiel et pouvant permettre un accès rapide au marché. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise introduira son modèle commercial «as-a-service» en Espagne à partir de 2021.

ALSO est le fournisseur de technologies informatiques sur le marché européen dont le chiffre d'affaires annuel atteint environ 11 milliards d'euros. Ses plateformes numériques sont disponibles dans 87 pays du monde entier. Les clients mettent en place des services basés sur le cloud grâce au soutien d'ALSO et de son Cloud Market Place (ACMP) qui permet d'accéder à environ 1600 applications différentes provenant de plus de 100 fournisseurs de premier plan. Le portefeuille comprend entre autres la gamme de produits Microsoft et Adobe, des solutions de cybersécurité, des produits d'IdO et des logiciels basés sur l'IA.

La success story de l'ACMP se poursuit inlassablement: Le marché cloud - largement répandu - pour les revendeurs et les intégrateurs de systèmes compte au total environ 19 millions de licences. Avec son large portefeuille, le processus d'accueil rapide, la facilité d'utilisation et des services uniques, tels que les études de faisabilité et les offres sur mesure, l'ACMP est la référence.

Par le biais de Cloud Spain, les revendeurs, les intégrateurs de systèmes informatiques et les autres partenaires commerciaux peuvent proposer à leurs clients des solutions de premier ordre basées sur le cloud. L'entreprise les aide ainsi activement à se développer plus rapidement. Dans le même temps, ils peuvent élargir leur propre portefeuille de services grâce au modèle «as-a-service» rentable et générer des chiffres d'affaires récurrents pour leur entreprise grâce à la monétisation supplémentaire de la licence.

«Nous nous développons dans cette région avec un modèle commercial très attractif et une équipe très compétente. Nous avons le portefeuille, l'expérience et la substance financière nécessaires pour renforcer notre présence en Europe. L'Espagne est une première étape logique, car nous sommes déjà présents dans ce pays grâce à notre engagement dans une plateforme de streaming», d'après Gustavo Möller-Hergt, PDG d'ALSO Holding AG (SIX: ALSN).