Prévenir – Détecter – Répondre : ALSO renforce la protection anti-fraude pour les clients de l'ACMP.

La migration des systèmes informatiques dans le cloud est une nécessité dans notre environnement hybride. Cependant, il existe un danger tout à fait réel dont les entreprises se doivent d'être conscientes : même les services cloud les plus populaires peuvent être hackés. Les cyberattaques peuvent entraîner des pertes de données et des violations de la réglementation RGPD. La dernière tendance en matière de piratage consiste à exploiter certains abonnements de cloud computing pour le vol de crypto-monnaies ou pour exploiter des réseaux de cyber-bots. Conséquence : les frais de consommation flambent. Pour les services IaaS de cloud public, ALSO a mis en place un dispositif de protection multicouche pour protéger ses partenaires de distribution et clients finaux.

Il repose sur trois piliers : Prévenir, Détecter et Répondre. L'ALSO Cloud Marketplace (ACMP) évalue automatiquement la structure de sécurité de ses clients et impose la mise en place d'une authentification multifactorielle. Elle déploie des politiques de sécurité de base ainsi que des restrictions nécessaires pour contrôler et protéger l'utilisation des ressources IaaS.

Les fonctionnalités de détection incluent un suivi permanent des prédictions de la consommation mensuelle pour chaque abonnement, permettant aux partenaires de définir des valeurs seuils et de détecter les écarts éventuels en temps réel, avec des messages d'alerte. Les rapports de sécurité intégrés permettent par ailleurs à nos partenaires d'identifier les risques potentiels et d'améliorer le niveau de protection de leurs clients finaux.

Dès lors qu'une fraude est identifiée, la réponse doit être immédiate pour limiter les préjudices. La gestion des contingents de ressources par souscription ou la suspension automatique des ressources utilisées pour des activités frauduleuses ne sont que quelques-unes des capacités importantes que peuvent utiliser nos partenaires pour exercer un contrôle complet.

Driton Deda, CCO, ALSO Suissa SA précise :"Les attaques visant les environnements professionnels dans le cloud sont de plus en plus courantes. Il nous est arrivé de constater que, sans le déploiement de mesures de sécurité complètes, les conséquences pour nos partenaires et leurs clients auraient pu être désastreuses. Notre approche en multicouches permet non seulement de limiter les dommages, mais offre également une totale transparence à nos partenaires, leur permettant de garder la maîtrise de la situation et de répondre aux attaques avant que celles-ci ne provoquent de sérieux préjudices."

Pour plus d'informations, prenez contact avec les experts en cybersécurité d'ALSO ou consultez notre site https://cloud.also.mp/microsoft-also-security/