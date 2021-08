Prix de la startup : ALSO soutient les jeunes entreprises technologiques

Pour la huitième fois, ALSO lance un appel à candidatures pour le ALSO Startup Award. Toutes les entreprises qui proposent des innovations pour l'industrie informatique sont invitées. Les entreprises intéressées peuvent poser leur candidature jusqu'au 31. août.

Les gagnants auront accès à l'écosystème d'ALSO afin de stimuler la commercialisation de leurs produits. Avec plus de 110 000 revendeurs et dans un total de 90 pays dans le monde, cela offre une excellente occasion de vérifier l'évolutivité de leur installation. ALSO peut soutenir les gagnants en leur fournissant des technologies de l'information ou de la main-d'œuvre pour un montant pouvant atteindre 20 000 euros, si des efforts supplémentaires sont nécessaires pour le lancement ou l'amélioration de la commercialisation. Les jeunes entreprises bénéficient également d'un marketing actif par des équipes de vente expérimentées. En outre, elles recevront un soutien continu de la part d'experts internes et externes, allant du PDG d'ALSO aux experts et acheteurs du secteur des TIC.

Pour postuler au prix Startup, les entreprises doivent soumettre un dossier de présentation dans lequel elles exposent leur modèle d'entreprise et expliquent le potentiel et le pouvoir d'innovation de leur idée pour le secteur informatique. Un jury d'experts sélectionnera les candidats les plus prometteurs, qui seront ensuite invités à une présentation en direct, qui aura lieu virtuellement à la mi-septembre. Les gagnants finaux seront annoncés à la fin du mois de septembre.

Gustavo Möller-Hergt, CEO d'ALSO Holding AG (SIX : ALSN) souligne : 'Avec ce prix, nous créons d'une part un tremplin important pour les jeunes entreprises technologiques, comme le montre l'expérience avec les gagnants des précédentes éditions du concours. En plus d'un vaste réseau, nous leur offrons une plate-forme pour une coopération directe et des opportunités de vente avec les partenaires fournisseurs d'ALSO et les revendeurs de TIC. D'autre part, les partenaires d'ALSO peuvent obtenir un avantage concurrentiel en commercialisant de nouvelles solutions innovantes. Ce prix crée une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.'

Les entreprises intéressées doivent envoyer leur candidature pour le prix ALSO Start Up directement à info@also.com en utilisant le #startupaward.