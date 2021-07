Rapport intermédiaire S1 2021 | Bénéfice net ALSO : 65 millions d'euros (+45,1%)

EBITDA 114,6 millions d'euros (+24,1%) ROCE 19,4

Les ventes ont augmenté de 9,7 % pour atteindre 5,9 milliards d'euros. L'offre s'est améliorée de 9,9 %, les solutions de 6,9 %. L'activité 'cloud' s'est particulièrement bien développée, avec une augmentation de 38,2% et une hausse de 33,0% du nombre d'utilisateurs uniques.

Le secteur des TIC dans son ensemble a connu un bon premier semestre, et ALSO a pu, une fois de plus, obtenir un résultat bien supérieur à celui du marché. Le fondement de cette démarche est le PLUS, les 3S et l'utilisation de l'écosystème pour faire évoluer les plateformes numériques. L'harmonisation de l'ERP à l'échelle de l'entreprise, la business intelligence et le CRM permettent une gestion prospective, flexible et agile. Un signe de la force de l'intégration est le bilan de 22 entreprises acquises et intégrées de 18 pays européens depuis 2011 - la base d'une croissance locale et régionale réussie et d'un gain de compétence technologique. L'adaptation et le développement constants de l'organisation sont un autre élément constitutif des performances convaincantes. Outre l'augmentation de la productivité (grâce à l'utilisation de l'IA, entre autres), l'accent est mis sur l'embauche d'experts, la formation de nouveaux employés et la qualification des employés existants pour construire de nouveaux modèles d'affaires.

'Le succès d'ALSO est le résultat de notre stratégie et de sa mise en oeuvre au cours des dix dernières années. Cela a également permis de jeter les bases d'une croissance durable et rentable à l'avenir', déclare Gustavo Möller-Hergt, CEO d'ALSO Holding AG (SIX : ALSN).

ALSO confirme les objectifs pour 2021 avec un EBITDA entre 240 et 255 millions d'euros et un ROCE de 15 à 20%.

Download: Rapport intermédiaire ALSO 2021