Revenus et bénéfice en hausse pour Also au premier semestre 2021

Zurich (awp) - Continuant de tirer profit de l'essor du secteur informatique, Also a poursuivi sa croissance après six mois en 2021. Etoffant ses revenus, le grossiste et distributeur lucernois spécialisé dans les technologies de l'information a vu son bénéfice net s'envoler de près de moitié en l'espace d'un an (+45,1%) à 65 millions d'euros (69,88 millions de francs suisses).

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est quant à lui hissé à 114,6 millions d'euros, soit un bond de 24,1%, a annoncé mardi l'entreprise établie à Emmen. Quant au chiffre d'affaires, il s'est inscrit à 5,923 milliards d'euros, 9,7% de plus qu'entre janvier et fin juin 2020.

La performance d'Also a largement dépassé les attentes des analystes consultés par AWP. Ceux-ci avaient anticipé en moyenne un chiffre d'affaires de 5,665 milliards d'euros, un Ebitda de 102,8 millions d'euros et un bénéfice net de 54,1 millions d'euros.

Alors que les revenus de la division Supply se sont accrus de 9,9%, ceux de l'unité Solutions ont progressé de 6,9%. Mais la palme de la croissance est revenue au secteur de l'informatique nuagique, le chiffre d'affaires de ce segment s'envolant de 38,2%.

Saluant une performance venue confirmer la stratégie déployée ces dix dernières et l'intégration de pas moins de 22 acquisitions, le groupe de Suisse centrale se dit optimiste pour la suite de l'exercice, confirmant ses attentes pour l'ensemble de l'année en cours. Also table ainsi sur un Ebitda entre 240 et 255 millions d'euros, alors que le rendement des capitaux investis (ROCE) devrait s'établir entre 15 et 20%.

Also avait bouclé 2020 sur un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros, un Ebitda de 227,5 millions et un bénéfice net de 130 millions.

vj/rp