SÉCURITÉ ACCRUE: ALSO et ESET développent leur partenariat de longue date

Le portefeuille ALSO intègre les solutions de sécurité informatique ESET. Les licences des fournisseurs de services gérés sont désormais disponibles pour l'Extended Detection and Response (XDR). ALSO Suisse propose ainsi aux revendeurs et aux fournisseurs de services gérés une véritable expérience d'achat complète pour bénéficier de la sécurité ESET.

Les deux entreprises collaborent étroitement depuis 2016. L'offre ESET disponible chez ALSO est vaste en conséquence. Elle couvre les domaines suivants: sécurité des points de terminaison, protection des serveurs, chiffrement et Office 365 Security, protection de messagerie et authentification à deux facteurs. Au fil des années, l'équipe de sécurité ALSO a également développé son savoir-faire lié aux produits. Les solutions et services ESET sont pleinement intégrés dans l'offre de la Cloud Marketplace et sont très facilement accessibles à l'aide d'outils de commande entièrement automatisés.

ESET XDR - Nouveauté dans l'écosystème de sécurité ALSO

L'Extended Detection and Response (XDR) d'ESET permet d'identifier rapidement les anomalies et les incidents. De nombreuses possibilités d'évaluation des risques et de réaction aux incidents sont proposées, ainsi que l'analyse et la résolution des menaces.

«En matière de cybersécurité, EDR et XDR sont actuellement les produits les plus demandés sur le marché. Nous sommes ravis d'enrichir l'offre ESET pour les MSP dans ce domaine clé», affirme Lukas Tuor, Team Leader Software & Security chez ALSO Suisse. «Nous intégrons successivement toutes les licences MSP ESET à l'ALSO Cloud Marketplace. Ainsi, nos partenaires bénéficieront à l'avenir d'un confort très élevé et d'une efficacité accrue lors des processus de commande, de gestion et de facturation», poursuit L. Tuor.

Vous trouverez plus d'informations sur toute la gamme ESET disponible chez ALSO Suisse à la page ESET - ALSO Suisse SA ou en contactant directement l'équipe de sécurité ALSO: eset-ch@also.com.