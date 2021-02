Une nouvelle approche à la présentation des rapports: ALSO publie un rapport de durabilité à part

Ces dix dernières années, ALSO s'est engagée avec ferveur en faveur du développement durable, et l'entreprise le prouve chaque année dans le cadre de son rapport annuel. Toutefois, comme ses rapports ne cessent de croître en ampleur, l'entreprise a décidé de publier un rapport distinct sur le développement durable le 1er février 2021.

Depuis des années déjà, les rapports d'ALSO vont plus loin encore que ne le prévoit la loi. Dans cette démarche et en réponse aux nombreuses invitations formulées par les parties prenantes l'année dernière à élaborer des rapports s'adressant de manière plus ciblée à leur public-cible afin d'améliorer la visibilité de la performance économique ainsi que de l'engagement d'ALSO à respecter les critères ESG, ALSO a décidé de présenter séparément ses rapports annuels et ses rapports sur le développement durable et ce, exclusivement sous format numérique.

Les rapports de durabilité s'orienteront vers le cadre défini par la Global Reporting Initiative (GRI) afin d'assurer la comparabilité des contenus. Après la publication du rapport annuel d'ALSO Holding AG, les contenus seront actualisés, tout particulièrement en ce qui concerne l'engagement économique et écologique de l'entreprise.

«Les thèmes tels que la compliance, la diversité ou l'utilisation économe des ressources ne relèvent pas pour nous de l'obligation, mais de l'évidence. Le développement durable fait partie intégrante de notre vie et de notre identité. C'est pourquoi nous avons développé notre propre approche réfléchie et critique à la gestion des contenus comme à la gestion des rapports», explique Gustavo Möller-Hergt, CEO d'ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Lien direct vers le communiqué de presse: https://www2.also.com/press/20210129en.pdf

Lien direct vers le rapport de durabilité: https://www2.also.com/press/20210201_ALSO_EGS-Report_2019-2020.pdf