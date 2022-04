Alstom : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 21/04/2022 | 16:14 Nicolas Chéron 21/04/2022 | 16:14 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 22.7€ | Objectif : 27.7€ | Stop : 20.7€ | Seuil d'invalidation : 20.5€ | Potentiel : 22.03% Les cours de l'action Alstom oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 22.7 € pour viser les 27.7 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.69 pour l'année 2022.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Données financières EUR USD CA 2022 15 414 M 16 734 M - Résultat net 2022 -48,7 M -52,8 M - Dette nette 2022 2 739 M 2 974 M - PER 2022 -609x Rendement 2022 1,58% Capitalisation 7 957 M 8 639 M - VE / CA 2022 0,69x VE / CA 2023 0,65x Nbr Employés 67 191 Flottant 97,3% Prochain événement sur ALSTOM 11/05/22 Journée investisseur Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 21,31 € Objectif de cours Moyen 36,72 € Ecart / Objectif Moyen 72,3% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Henri Poupart-Lafarge Chairman & Chief Executive Officer Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer Benjamin Fitoussi Senior Vice President-Operations Gérard Hauser Independent Non-Executive Director