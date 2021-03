Alstom : Le courant acheteur devrait perdurer 19/03/2021 | 09:58 Nicolas Chéron 19/03/2021 | 09:58 achat En cours

Cours d'entrée : 41.46€ | Objectif : 46.02€ | Stop : 39.85€ | Potentiel : 11% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à Alstom. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 46.02 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Véhicules et machines lourdes - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALSTOM -12.57% 18 950 PACCAR, INC. 10.25% 34 499 KOMATSU LTD. 24.22% 30 075 KUBOTA CORPORATION 11.28% 28 081 EPIROC AB (PUBL) 25.53% 25 607 CNH INDUSTRIAL N.V. 22.51% 20 891 KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSC.. -6.91% 20 387 KION GROUP AG 10.54% 12 301 AGCO CORPORATION 43.01% 10 743 OSHKOSH CORPORATION 38.93% 8 054 HITACHI CONSTRUCTION MACHIN.. 20.48% 7 030

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 8 292 M 9 863 M - Résultat net 2021 349 M 415 M - Tréso. nette 2021 187 M 223 M - PER 2021 29,0x Rendement 2021 1,11% Capitalisation 15 126 M 18 055 M - VE / CA 2021 1,80x VE / CA 2022 0,95x Nbr Employés 38 879 Flottant 89,2% Prochain événement sur ALSTOM 11/05/21 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 52,03 € Dernier Cours de Cloture 40,75 € Ecart / Objectif Haut 52,1% Ecart / Objectif Moyen 27,7% Ecart / Objectif Bas 10,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Henri Poupart-Lafarge Chairman & Chief Executive Officer Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer Benjamin Fitoussi Senior Vice President-Operations Gérard Hauser Independent Non-Executive Director