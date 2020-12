Alstom : Credit Suisse relève son opinion

Credit Suisse relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 52 à 54 euros, soulignant notamment que 'le rail est un bénéficiaire structurel du transport vert' dans une note sectorielle.



Le broker pointe aussi que l'acquisition de Bombardier Transport, qui 'observe des premiers signes d'amélioration', est maintenant pleinement approuvée et 'devrait faire d'Alstom le numéro deux mondial et clairement le numéro un en Europe'.



'Alstom a sous-performé le secteur d'environ 10% depuis notre note de fin août 2020 et nous voyons maintenant des signes d'amélioration', ajoute Credit Suisse, pointant les prises de commandes annoncées depuis le début du quatrième trimestre 2020.



