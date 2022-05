Alstom : Goldman Sachs confirme son opinion sur le titre

L'analyste estime qu'Alstom a publié des résultats pour le second semestre 2021/2022 largement conformes aux attentes en termes de commandes et de résultats, mais supérieurs aux attentes pour le FCF.



' Les commandes/ventes sont en ligne avec le consensus, l'EBIT ajusté était supérieur de 2%, mais le FCF était >2x les attentes ' indique Goldman Sachs.



' Les prévisions à moyen terme sont réitérées, les synergies avec BT ayant été augmentées et sont maintenant attendues à partir de l'exercice 25/26 à un rythme de 475-500 millions d'euros et 400 millions d'euros entre les exercices 24/25 et 25/26) ' rajoute le bureau d'analyses.



Goldman Sachs confirme son opinion neutre sur Alstom avec un objectif de cours à 12 mois de 21 E.



