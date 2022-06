Alstom : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

Après un rebond de +21% du titre depuis le 12 mai dernier, Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Alstom, titre maintenu dans sa liste de valeurs favorites, malgré un objectif de cours abaissé de 34,1 à 32,6 euros.



'Après un mois post publication annuelle qui avait agité le cours de bourse, un contact société hier nous permet de valider la situation financière du groupe et ses perspectives', explique l'analyste, précisant que les guidances demeurent inchangées.



'Bombardier devient un fort levier dans les trajectoires de remontée des marges et de désendettement', poursuit-il. 'Nos BNA sont revus après corrections IFRS 16, impliquant un ajustement non cash de nos BNA, par ailleurs décalés d'un an jusqu'en 2024/25'.



