Alstom : Morgan Stanley abaisse son conseil

Morgan Stanley a abaissé mercredi sa recommandation sur le titre Alstom, ramenée de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', estimant qu'il était le moment de marquer une pause sur la valeur.'Le secteur ferroviaire a beaucoup à offrir', reconnaît l'analyste dans une note de recherche. 'Toutefois, nous ne devons pas ignorer sa nature cyclique', rappelle-t-il dans une note.Morgan Stanley explique ainsi qu'il ne serait pas surprise de voir la croissance du groupe ralentir, en dépit du confortable carnet de commandes de 108 milliards d'euros qu'il affiche pour les 18 prochains mois.S'il estime que les inquiétudes entourant la situation financière de la société sont très exagérées, l'intermédiaire préfère réduire son objectif de cours sur le titre, qui passe ainsi de 35 à 30 euros.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.