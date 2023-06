Alstom : Oddo BHF rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours rehaussé de 32,1 à 34 euros, considérant que l'équipementier de transports 'est désormais sorti de la gestion de crise'.



'Si des enjeux demeurent (redressement de la marge et génération de FCF), l'environnement favorable (forte demande) est un atout majeur, qui ne doit pas être sous-estimé', met en avant l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études considère en outre que la valorisation actuelle d'Alstom 'intègre une part de risques excessive', estimant ainsi que les matériels roulants sont valorisés à zéro pour un CA de 8,8 milliards d'euros.



