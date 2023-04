Alstom : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Alstom, avec un objectif de cours inchangé de 32,1 euros.



Le bureau d'analyses anticipe 'une publication de qualité au titre de l'année 22/23'. Le broker table une croissance organique de 6% du CA au T4, portant l'activité à 16.6 MdsE sur l'année 2022/23. De son côté, la marge d'EBITA ajusté est attendue à 5.2%, en ligne avec les objectifs (5.1-5.3%)



En revanche, Oddo estime que le consensus doit s'ajuster à la baisse sur 2023/24.

'Nous étions déjà en-dessous du consensus au niveau de la marge d'EBITA ajusté pour 2023/24 (6.1% vs 6.3%) et nous l'abaissons à nouveau (5.8% attendu désormais), intégrant un report d'exécution de contrats Bombardier à marge brute zéro sur 2023/24' (7-8 MdE de contrats à exécuter, dont 2.6 MdE déjà réalisés en 2021/22).



Par conséquent, 'nos BPA 2023/24 sont révisés à la baisse de 4.7%', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.