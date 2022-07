Alstom : Oddo laisse ses estimations inchangées

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en croissance de 5% en organique par rapport au 1er trimestre 2021-22, grâce à une bonne performance des services (+19%) et des systèmes (+63%).



Les commandes s'établissent à 5,6 MdE (consensus à 5.5 MdE), en recul de 16% en organique, mais cela s'explique selon Oddo par l'exceptionnel 1er trimestre 2021-22.



' Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs 2022-23, qui incluent : i/ un book-to bill supérieur à 1x (le CFO est confortable avec cet objectif), ii/ une progression des ventes (' soutenue ' selon le CFO), iii/ une croissance progressive de la marge d'EBIT ajusté et iv/ un FCF positif ' indique le bureau d'analyses.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 33 E.



' Nous avons laissé nos estimations inchangées pour le reste de l'année 2022-23, anticipant une croissance du CA de 6% et une marge d'EBIT ajusté de 5.4% ' rajoute l'analyste.



