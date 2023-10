ALSTOM : Stifel confirme son conseil sur le titre

Le 05 octobre 2023 à 11:12 Partager

Stifel confirme son conseil à Conserver et son objectif de cours de 22 E après la révision à la baisse de ses perspectives.



L'analyste souligne que le groupe a publié des résultats préliminaires pour le 1er semestre qui ne correspondent pas aux estimations de Visible Alpha (VAe) en commandes, ventes et marges mais pire encore, ils ont signalé une sortie du free cash-flow de -1 150 ME contre VAe -152 ME.



' Selon l'entreprise, environ la moitié des sorties de capitaux sont liées à une forte augmentation des stocks qui n'a pas été suivie d'une augmentation aussi forte de la production. Un autre 30 % des sorties de capitaux s'expliquent par les retards dans le programme britannique Aventra, tandis que le reste s'explique par des prises de commandes inférieures aux prévisions ' indique Stifel.



Pour l'ensemble de l'année, la société s'attend désormais à une amélioration du FCF à -500/-700 millions à comparer à une VAe de 313 ME.



Stifel souligne également que le chiffre d'affaires s'élève à 8,3 MdE, soit -2,4% en dessous d'une VAe d'environ 8,5 MdE alors que les commandes 8,4 MdE sont en dessous de la VAe d'environ 9,2 MdE de -8,7 %.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.