Alstom : maintenu en valeurs favorites par Invest Securities

Invest Securities maintient Alstom dans sa liste des valeurs favorites après un bond de +58% depuis fin septembre, avec une recommandation 'achat' réitérée et un objectif de cours rehaussé de 30 à 30,7 euros.



'Le rebond de la marge d'EBITA vers 8% à 10% en 2024/25 avec Bombardier comme levier est en cours', estime l'analyste après une publication semestrielle au-dessus des attentes sur la marge d'EBITA et surtout le free cash-flow.



Invest Securities considère aussi que les confirmations 'rassurantes' d'objectifs par le groupe 'sont en ligne avec le bas des attentes du consensus et acquises dans un environnement inflationniste plus difficile mais auquel le groupe s'adapte'.



