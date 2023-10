ALSTOM : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 34 à 32 euros, au lendemain de résultats préliminaires semestriels largement en dessous des attentes au niveau du FCF, fortement négatif à -1,15 milliard d'euros.



'Le groupe a revu à la baisse son objectif de FCF 2023/24 et anticipe désormais un FCF compris entre -500 et -750 millions d'euros, contre 'significativement positif' précédemment (consensus à +313 millions)', souligne l'analyste.



'Force est d'admettre que le warning est d'envergure, que ce n'est pas le premier et qu'il n'aide pas quant à la confiance que l'on peut avoir sur la capacité du groupe à générer du FCF dans la durée', juge Oddo BHF, qui anticipe désormais un FCF 2023/24 de -616 millions.



