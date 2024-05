ADP, Alstom, Hexaom : les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

Le 08 mai 2024 à 08:55 Partager

ADP

ADP annonce avoir procédé avec succès à une nouvelle émission obligataire, la première depuis 2020, pour un montant de 500 millions d'euros. La date de règlement est fixée au 16 mai 2024 et la date d'échéance finale au 16 mai 2031. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux du groupe.



Alstom

Alstom, spécialiste du transport ferroviaire, a accusé ne perte nette part du groupe de 309 millions d'euros pour l'exercice fiscal 2023/24, contre une perte de 132 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté est ressorti à 44 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net ajusté de 292 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté s'est affiché à 997 millions d'euros, en amélioration de 17% avec une marge de 5,7%, contre 5,2% en 2022-2023.



Claranova

Claranova a enregistré une progression de 2% à périmètre et taux de change constants des revenus à 94 millions d'euros au troisième trimestre, clos fin mars de l'exercice 2023-2024. Si PlanetArt a connu une baisse de 2% de son activité à 61 millions d'euros, Avanquest a généré une croissance de 8% à 31 millions d'euros et myDevices de 18% à 2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires 9 mois est ressorti à 395 millions d'euros, en croissance de 1% à périmètre et taux de change constants.



Equasens

Le groupe Equasens enregistre un chiffre d'affaires de 53,3 millions d'euros au 1er trimestre, en retrait de 5,2% par rapport au 1er trimestre 2023, mais en légère reprise comparé au 4e trimestre 2023 (-5,5%). Le groupe spécialiste des solutions logicielles en santé compte renouer avec la croissance à compter du second semestre après une phase d'investissements forte. Il table sur "un léger redressement de la croissance dès le second semestre 2024, suivi d'une accélération significative dès 2025".



Hexaom

Hexaom, spécialiste de la construction de maisons et de la rénovation, a réalisé au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires de 221,8 millions d'euros en repli de 13,2% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière. L'activité Construction de Maisons réalise un chiffre d'affaires de 192,6 millions d'euros contre 223,9 millions d'euros l'an dernier, en phase avec les prévisions du groupe pour ce premier trimestre.



Michelin

Michelin, dont la dette senior à long terme est notée A- par Standard & Poor's et A- par Fitch Ratings, a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total de 1 milliard d'euros en deux tranches de 7 et 12 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à la société de placer ces obligations à un coupon de 3,125% à 7 ans et 3,375% à 12 ans. Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux du groupe.



Rubis

Rubis a publié un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros au premier trimestre, en repli de 5% sur un an. L'activité Support & Services a enregistré un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros, en recul de 13%. " Nos activités traditionnelles se sont développées comme prévu, constituant une base solide pour la société. Nous sommes particulièrement satisfaits du développement soutenu de Photosol, très prometteur pour la croissance future", a indiqué le distributeur d'énergie dans un communiqué.