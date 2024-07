ALSTOM S.A.: Alstom et Hamburger Hochbahn signent un contrat-cadre d'une valeur de 2,8 milliards d'euros pour de nouvelles rames de métro et une technologie de signalisation innovante

Alstom et Hamburger Hochbahn signent un contrat-cadre d'une valeur de 2,8 milliards d'euros pour de nouvelles rames de métro et une technologie de signalisation innovante

Jusqu'à 374 nouvelles rames de métro entièrement ou semi-automatisées pour Hambourg

Système de pointe CBTC Urbalis pour les 25 km de la nouvelle ligne de métro U5

Une ligne avec un fonctionnement entièrement automatisé et sans conducteur à intervalles de 90 secondes

10 juillet 2024 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un accord-cadre avec Hamburger Hochbahn AG d'une valeur de 2,8 milliards d'euros. Le contrat porte sur la livraison de 374 nouvelles rames de métro, pour un fonctionnement entièrement automatisé ou semi-automatisé. Alstom équipera également la nouvelle ligne de métro U5, longue de 25 km et entièrement automatisée, du système CBTC innovant1. La première commande passée au titre de cet accord-cadre comprend 48 rames de métro et l'équipement CBTC pour la première section de la ligne U5, incluant cinq des 23 nouvelles stations de métro. Le montant de cette première commande s'élève à environ 670 millions d'euros2 .

Une mobilité verte et des trains toutes les 90 secondes

L'accord-cadre porte sur 254 rames de métro semi-automatisées et 120 rames entièrement automatisées (GoA43 ), toutes composées de quatre voitures. Les rames de métro se distinguent par leur grande capacité, la sécurité et le confort des passagers grâce à un design intérieur moderne, un guidage numérique des passagers et des prises de recharge USB. Les trains entièrement automatisés seront utilisés sur la ligne U5, actuellement en construction. Les trains semi-automatisés remplaceront progressivement les véhicules DT4 actuels et circuleront de manière semi-automatisée sur certaines parties du réseau existant.

La ligne de métro U5 sera entièrement équipée de la solution de signalisation de pointe Urbalis pour une exploitation sans conducteur. Cela permettra d'améliorer la ponctualité, la fréquence et l'efficacité énergétique. Une fois les 23 stations achevées, la ligne U5 pourra fonctionner à des intervalles de 90 secondes. Cela permettra à environ 270 000 passagers d'être transportés rapidement et en toute sécurité sur l'U5 chaque jour.

La production des métros DT6 de nouvelle génération aura lieu sur le site Alstom de Salzgitter, en Allemagne, et devrait commencer en 2026, la livraison des premiers véhicules étant prévue pour début 2028. La mise en service de la première section de la nouvelle ligne U5 est prévue pour 2029. Le site Alstom de Berlin, en Allemagne, dirige l'exécution du projet pour le segment ferroviaire numérique, notamment la signalisation.

Müslüm Yakisan, président de la région DACH chez Alstom : «Ce contrat est une étape importante pour Alstom. Avec ces nouvelles rames de métro et l'équipement de la ligne U5 entièrement automatisée avec des technologies de contrôle et de sécurité innovantes, Hambourg répond à la demande croissante de mobilité et envoie un signal international en faveur de la mobilité intelligente et verte. Toutes les rames de métro de Hambourg sont fabriquées par Alstom et nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre collaboration fructueuse avec Hamburger Hochbahn, qui remonte à plus de 60 ans. Les passagers peuvent s'attendre à de nouvelles rames de métro dotées de systèmes d'information modernes, de la climatisation, de prises de recharge USB et de fenêtres panoramiques. »

Robert Henrich, PDG de Hamburger Hochbahn AG : « Avec ces nouveaux véhicules, nous modernisons notre flotte et créons les conditions d'une exploitation entièrement automatique sur l'U5. Le nouveau DT6 offrira aux clients une expérience totalement nouvelle - du design intérieur, de la transparence et de la luminosité aux systèmes d'information modernes qui permettent aux passagers de s'orienter de manière optimale. Le tout dans le respect des normes techniques les plus strictes. En même temps, les nouvelles rames de métro façonneront le paysage urbain de Hambourg comme aucun autre véhicule. »

Anjes Tjarks, sénateur chargé des transports et de la transition en matière de mobilité : «Nous assurons la durabilité future de notre ville en investissant massivement dans l'expansion du réseau ferroviaire et dans des systèmes de transport intelligents et efficaces. Avec les nouveaux trains d'Alstom, nous apportons plus de confort, d'espace, de service et de sécurité au système de transport public de Hambourg et nous créons une offre de mobilité moderne et attrayante pour les gens. Ainsi, jusqu'à 374 nouveaux véhicules entièrement ou semi-automatiques seront déployés dans la ville, dont les 48 premiers seront mis en service dans un avenir proche. Avec ce contrat, nous jetons les bases de la croissance du métro de Hambourg dans les décennies à venir. À la fin de 2018, Hochbahn avait environ 250 véhicules en service, il y en a actuellement 290. Le contrat permettra à Hambourg d'augmenter le nombre de rames de métro d'environ 50 % d'ici 2050. En outre, l'intégration d'une technologie de signalisation de pointe sur le U5 permettra une communication plus efficace entre les trains, ce qui se traduira par un service plus ponctuel et plus rapide. Il s'agit d'un véritable bond en avant pour la transition vers la mobilité et le transport durable. »

Leader mondial des métros et des systèmes CBTC

Les métros DT6 pour Hambourg font partie de la solution de métro Metropolis d'Alstom, leader sur le marché. Il s'agit d'une nouvelle génération de métro qui a été développée et adaptée pour répondre aux besoins spécifiques de son client allemand. Les métros Metropolis se caractérisent par des configurations flexibles, de faibles niveaux sonores, une recyclabilité élevée et une efficacité énergétique optimisée. Plus de 35 000 voitures de métro ont été commandées ou sont en service dans plus de 70 villes de 40 pays. Alstom est le leader mondial des systèmes CBTC. L'entreprise a remporté des contrats pour l'installation de plus de 190 systèmes CBTC dans plus de 30 pays. Au total, plus de 2 500 kilomètres de voies sont déjà exploités avec succès.

Alstom™, Metropolis™ et Urbalis™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

À propos d'Alstom Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu'il s'agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d'infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d'innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

1 Contrôle des trains basé sur la communication

2 Prises de commandes au premier trimestre de l'exercice 2024/25, comme annoncé précédemment dans une note aux investisseurs le 17 juin 2024.

3 Niveau d'automatisation Niveau 4 (exploitation des trains sans surveillance)

