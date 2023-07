Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 80 000 employés de 175 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2023.

Ses quelque 12 500 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.







Akiem est un leader européen au service des opérateurs ferroviaires, des industriels et des collectivités locales. L’entreprise propose une flotte de 740 locomotives et plus de 160 matériels voyageurs, ainsi que des solutions couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du matériel roulant. Akiem compte plus de 90 clients et est présente dans 22 pays européens. Se quelque 330 employés sont principalement basés en France, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Hongrie, en Pologne et au Royaume-Uni. Akiem dispose d’un écosystème industriel complet, certifié ECM, qui repose sur un réseau paneuropéen d'ateliers ainsi qu’un large stock de pièces détachées pour maintenir et réparer les matériels mis à la disposition de ses clients. Akiem est détenue à 100 % par CDPQ, un groupe mondial d'investissement fortement engagé dans le développement d'infrastructures à faible émission de carbone. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.akiem.com